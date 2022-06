Sicilia, 1 miliardo per autostrade, ferrovie e reti idriche: le opere finanziate

Via libera in Sicilia all'erogazione di oltre 1 miliardo di euro per strade, autostrade, ferrovie, dighe e reti di distribuzione idrica.

Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la delibera del Cipess e lo sviluppo sostenibile dello scorso febbraio, in cui appaiono gli interventi “strategici” e locali già cantierabili finanziati dalla Regione.

Fondo sviluppo e coesione

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Si dà quindi il via libera in Sicilia ad interventi strategici o già cantierabili: gli oltre 1 miliardo di euro erogati, anticipati dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, serviranno per dighe, reti di distribuzione idrica, strade, autostrade e infine per la ferrovia Messina-Catania-Palermo.

“Un grande lavoro di squadra – dichiara Musumeci – tra governo regionale, amministrazioni comunali e dicasteri competenti che ha consegnato alla nostra terra la fetta più grossa di finanziamenti rispetto all’importo totale distribuito per tutta l’Italia. Adesso potranno vedere la luce tutti i cantieri, in alcuni casi attesi anche da decenni.”

Cosa prevede

I bandi di esecuzione dei lavori e degli appalti dovranno essere aggiudicati entro i diciotto mesi dall’uscita, questo è il tempo prestabilito nella delibera del Cipess. L’Assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, insieme al Presidente della Regione Nello Musumeci, ha commentato i nuovi finanziamenti, concentrandosi maggiormente sul recupero di quelli già esistenti. Importanti tanto quanto le nuove opere, infatti, sono le manutenzioni dimenticate in passato da una cattiva amministrazione.

I finanziamenti

Seconda l’ordinanza Cipess sono previsti: