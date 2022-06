Stasera in TV: in onda “Il curioso caso di Benjamin Button”

Non sai cosa guardare stasera in TV? Ecco alcune proposte di Liveunict per iniziare al meglio la settimana.

Cinema Catania troppo lontani? Niente paura: anche il piccolo schermo offre ottime proposte. I consigli della redazione di LiveUnict.

Paradise Beach dentro l’incubo – Rai 4, 21.20: un film con Blake Lively che racconta la storia di una giovane che si ritrova ad affrontare uno degli incubi peggiori di sempre, dispersa in alto mare, con solo una boa come sostegno e uno squalo a sorvegliarla.

Il curioso caso di Benjamin Button – IRIS, 21.00: un film con Brad Pitt, racconta la storia di Benjamin Button, un individuo molto particolare: nato con l’aspetto di un centenario, anziché invecchiare, ringiovanisce con gli anni. Innamoratosi di una donna di trent’anni, continua a diventare sempre più giovane mentre lei invecchia normalmente.

Il Duello – Rai Movie 21.10: con Liam Hemsworth, Woody Harrelson e Alice Braga, racconta la storia di un Texas Ranger chiamato a indagare su una serie di morti inspiegabili in una remota cittadina di frontiera.