Sicilia, “allerta arancione” per rischio incendi: l’avviso della Protezione Civile

Sicilia, "allerta arancione" prevista nell'isola per rischio incendi: è questo il risultato dell'ultimo bollettino pubblicato dalla Protezione Civile regionale.

Sicilia, “allerta arancione”: la Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso rivolto alla popolazione per le prossime ore. Infatti, secondo quanto riportato nell’ultimo bollettino rilasciato dall’Ente, il giorno 11 giugno tutta la Sicilia sarà in allerta arancione per rischio incendi. Il livello di allerta è il secondo in una scala da 1 a 3, e viene definito tecnicamente come stato di preallerta.

Tutte le province siciliane saranno coinvolte, complici anche le alte temperature previste per le prossime ore. Tuttavia, lo stato di preallerta è definito da una pericolosità bassa per le aree di Messina, Palermo e Trapani, mentre per le altre province siciliane il livello di pericolosità sarà medio. L’avviso sarà valido per l’intera giornata dell’11 giugno, a partire dalle ore 0:00 e fino alle ore 24:00.