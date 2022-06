Catania, due roghi nella notte: campo rom e auto distrutti dalle fiamme [VIDEO]

Due terribili incendi sono divampati, durante la scorsa notte, nei territori appartenenti alla VI circoscrizione comunale: sono state distrutte numerose macchine e un campo rom. Tra le cause del disastro, si pensa a un rogo di rifiuti.

È stata una nottata difficile, quella appena trascorsa, per i pompieri della città di Catania e gli abitanti della VI circoscrizione comunale, l’unità territoriale che comprende le zone di San Giorgio, Zia Lisa, Villaggio Sant’Agata, Librino, San Giuseppe La Rena. Proprio in quest’ultima porzione del comune di Catania, infatti, sono divampati due grossi incendi, che hanno impegnato i vigili del fuoco fino all’alba.

In via Rosina Anselmi e nel campo rom in via San Giuseppe La Rena le fiamme si sono levate alte, in pieno contrasto col cielo notturno; il campo, sfortunatamente, è rimasto distrutto, così come numerose auto. Sono bruciati, tra l’altro, dei rifiuti: l’aria, per un lungo periodo, è divenuta irrespirabile.

Proprio la spazzatura sembrerebbe tra le cause scatenanti dei due roghi: una delle ipotesi degli inquirenti è che un rogo di rifiuti abbia causato il disastro. Tuttavia, si indaga ancora per risalire alle cause: nel frattempo, il traffico verso il rione a sud di Catania è stato deviato, così da mettere in sicurezza i luoghi colpiti dalle fiamme.