Catania, apre un nuovo ufficio postale: si troverà dentro la Stazione

A breve il via alla ristrutturazione del nuovo ufficio postale di Poste Italiane che sarà situato all'interno della Stazione Centrale della città di Catania.

Nel Catanese, area che vanta già ben 128 uffici postali, a breve si aggiungerà un altro, stavolta situato all’interno della stazione ferroviaria di Catania. Per l’azienda è un occasione per valorizzare la zona circostante e puntare ad una riqualificazione, grazie all’investimento in un presidio a disposizione dei cittadini catanesi.

Si tratta di un progetto che Poste Italiane pensava di realizzare già da un po’ di tempo: infatti, a seguito della perdita sul territorio di un importante ufficio postale, dopo il rilascio dei locali di viale Africa per la creazione della futura cittadella giudiziaria, l’Azienda ha ben pensato di riposizionare la sede all’interno della stazione ferroviaria principale di Catania. A tal proposito, oltre ai cittadini residenti nell’area, anche i viaggiatori e turisti frequentanti le ferrovie potranno usufruire dell’erogazione dei servizi e prodotti da Poste Italiane.

Il via alla ristrutturazione dei locali della Piazza Papa Giovanni XIII sarà dato a breve, con la previsione di installazione di sportelli dediti al pubblico per le operazioni postali, finanziarie, oltre a sale dedicate alla consulenza, e il servizio ATM Postamat abilitato per 7 giorni su 24 ore.