Elezioni amministrative 2022: i comuni dove si vota nel catanese

Elezioni amministrative 2022 alle porte per 120 comuni siciliani, di cui 20 nella provincia di Catania. Sarà possibile recarsi al seggio elettorale solo nella giornata di domenica 12 giugno dalle ore 7 alle ore 23. Dopo la fine delle operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede dei 5 referendum sulla giustizia, mentre quello delle schede amministrative slitterà a lunedì 13 giugno, a partire dalle ore 14.

Amministrative 2022: modalità di voto

Nei centri fino a 15 mila abitanti, che sono 107, si voterà con il sistema maggioritario, mentre nei restanti 13 centri si adotterà il sistema proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.520 e le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.747.

L’elettore può esprimere una o due preferenze della stessa lista, una maschile e una femminile. Il voto ad una lista gode del cosiddetto “effetto trascinamento”, estendendosi anche al candidato sindaco ad essa collegato, ma non viceversa. Sarà possibile votare anche con la modalità del “voto disgiunto”, che rende libero l’elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata.

Dati sull’affluenza: dove visualizzarli

I dati sull’affluenza degli elettori che si recheranno alle urne saranno pubblicati in 3 rivelazioni: alle 12:30, alle 19:30 e alle 22:30 sul sito istituzionale della Regione (www.elezioni.regione.sicilia.it), con il raffronto dei dati rispetto alle ultime elezioni amministrative dei Comuni interessati. I risultati provvisori saranno immessi sul sistema Idec (realizzato con la collaborazione dell’assessorato dell’Economia e della società Sicilia digitale), elaborati dal programma e pubblicati in tempo reale.

I 20 comuni etnei interessati al voto