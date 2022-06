Stasera in TV: in onda “Come fa a far tutto?” e “Alaska”

Cosa vedere stasera in tv? LiveUnict propone alcuni film aspettando l'atteso fine settimana: ecco i suggerimenti sulla programmazione televisiva di oggi.

Katie Fforde [Rai Premium, 21:20]: Flora viene a sapere che la madre è malata da tempo e necessita di cure. Senza poter contare sul fratello Henry e alla ricerca di denaro per le cure necessarie alla donna, Flora decide di vendere le azioni di una società ereditata dopo la morte del padre.

Come fa a far tutto? [La7, 21:20]: Kate fa di tutto per coniugare il lavoro e la sua vita personale, che include il marito Richard e i due figli, ancora piccoli. Tra appuntamenti e torte da preparare di notte, si sfoga di ogni giorno con le amiche finché una trasferta a New York le stravolgerà la vita, e le permetterà di pensare cosa è veramente più importante per lei.

Alaska [Iris, 21:00]: Dopo sei mesi dalla morte della moglie, il pilota Jack lascia Chicago e si trasferisce con i due figli adolescenti a Quincy, in Alaska. Una sera, durante un’accesa discussione a casa con i figli, Jack viene chiamato per portare con urgenza medicinali in un paesino vicino. Ma durante il volo, l’aereo si schianta su un ghiacciaio.