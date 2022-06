Stasera in TV: in onda “Come tu mi vuoi” e “Hard Kill”

Cosa guardare stasera in TV? Ecco una lista di consigli da guardare da casa propria. Dai film d'azione alle commedie romantiche, il palinsesto è ricco!

Copperman [Rai2, ore 21:20]: Copperman racconta la storia di Anselmo, una persona non più giovanissima ma che mantiene una percezione della realtà fanciullesca. Tutto, intorno a lui, sembra una fiaba popolata di supereroi. Questa idea del mondo e la trasparenza con la quale è diventato grande lo rendono sempre disponibile verso il prossimo.

Hard Kill [Italia1, ore 21:20]: Action thriller in prima TV. Donovan Chalmers è un miliardario CEO della tecnologia così importante che assume mercenari per proteggerlo. Quando un gruppo terroristico rapisce sua figlia comincerà una spietata caccia per salvarla e ottenere giustizia.

Beethoven [Canale27, ore 21:10]: Primo film della saga per famiglie che ha come protagonista il simpatico cane San Bernardo Beethoven. Fuggito da un crudele veterinario che voleva utilizzarlo come cavia per orrendi esperimenti, un cucciolo di San Bernardo finisce in una simpatica famigliola e combina un sacco di guai.

Alaska [Iris, ore 21:00]: Sei mesi dopo la morte della moglie, Jack Barnes lascia Chicago per trasferirsi con i due figli adolescenti a Quincy, sperduto paesino di mare in Alaska. Jack fa il pilota e una sera, durante un’accesa discussione a casa con i figli, viene chiamato per portare con urgenza medicinali in un paesino vicino. Mentre è in volo, a causa del maltempo, l’aereo si schianta sulla parete di un ghiacciaio.