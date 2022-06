In Sicilia un nuovo resort di lusso, si ricerca personale: come candidarsi

Lavorare a tempo pieno in un nuovo resort di lusso in Sicilia? Si può: ecco l'allettante offerta.

A Siculiana, nell’Agrigentino, tra circa un mese aprirà il nuovo albergo di lusso Adler Spa Resort Sicilia, appartenente alla celebre catena. Il nuovo resort sorgerà, in particolare, vicino alla Riserva Naturale di Torre Salsa. In vista dell’inaugurazione, si ricerca personale. Di seguito i dettagli sulla posizione aperta.

Il resort

Da una nota si evince lo spirito che contraddistingue questo nuovo resort, più in generale la catena.

“L’Adler Spa Resort Sicilia adotta una politica del personale orientata a proporre ai collaboratori un lavoro stabile ed a una crescita sinergica con l’azienda – si legge – . La scelta delle risorse umane è in linea con la filosofia del progetto di offrire al cliente uno stretto e costante rapporto con il luogo e il territorio. La struttura nasce infatti nel segno del rispetto e della valorizzazione della natura, della cultura e della comunità locale“.

La figura ricercata

L’hotel ha già creato un team composto da varie figure e si conterebbero circa 140 assunzioni, ma c’è ancora una figura professionale da selezionare.

Il profilo a cui si fa riferimento, e per cui si ricercano attualmente candidati, è quello di Chef de Rang: tale figura è responsabile, in particolare, per la gestione e la preparazione del servizio del ristorante. Il contratto previsto è a tempo pieno e l’impiego inizierà una volta aperto il resort, a luglio del 2022.

I requisiti richiesti:

formazione nel settore alberghiero o della ristorazione

esperienza professionale nella gastronomia di alto livello (preferibile)

capacità di occuparsi in autonomia delle esigenze individuali degli ospiti

essere in grado di lavorare in team;

buona conoscenza della lingua inglese, italiana e (preferibilmente) di una seconda lingua straniera

conoscenza delle tipologie di vino.

Come candidarsi?

Nel caso in cui si rispettassero requisiti richiesti, si potrebbe inviare la propria candidatura grazie alla sezione dedicata (sul sito ufficiale della catena Adler), la stessa in cui vengono approfondite le attività previste e le competenze ricercate.

A piè di pagina è possibile candidarsi premendo il pulsante “candidati adesso“.

Verranno visionate tutte le candidature e, chi verrà ritenuto più adatto, verrà sottoposto a un colloquio conoscitivo.