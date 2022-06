Reddito di cittadinanza, in arrivo pagamento di giugno: le date

Reddito di cittadinanza: in arrivo pagamento di giugno 2022. Di seguito tutte le info sulle date e come controllare se il pagamento è avvenuto.

Non esistono date precise sul pagamento del reddito di cittadinanza per il mese di giugno 2022. Infatti, l’accredito sulla carta RdC, varia a seconda della tipologia di beneficiario, se di lungo corso, se alla prima domanda o se ha da poco richiesto il rinnovo per ulteriori 18 mensilità.

Reddito di cittadinanza: quando avviene il pagamento

In base alla categoria dei beneficiari il reddito di cittadinanza viene pagato o durante la prima metà del mese o dopo. Ogni beneficiario del reddito può controllare se l’importo è stato caricato attraverso la propria area riservata sul sito INPS.

Molti beneficiari del reddito di cittadinanza sono inoltre in attesa del bonus 200 euro che dovrà essere erogato presumibilmente a luglio. Vediamo allora quando arriva il reddito di cittadinanza di giugno 2022 e come controllare in autonomia la data di accredito.

Il RdC viene pagato, giorno più, giorno meno, in base al beneficiario o ad inizio mese o dopo il 27 giugno. Più nel dettaglio la ricarica del reddito di cittadinanza sulla carta specifica rilasciata da Poste italiane avviene al solito:

entro il 15 del mese per coloro che hanno fatto domanda per la prima volta o che hanno richiesto nel mese di maggio il rinnovo allo scadere delle prime 18 mensilità del sussidio ad aprile. A maggio il pagamento è stato sospeso;

per coloro che hanno fatto domanda per la prima volta o che hanno richiesto nel mese di maggio il rinnovo allo scadere delle prime 18 mensilità del sussidio ad aprile. A maggio il pagamento è stato sospeso; intorno al 27, e comunque non oltre la fine del mese, per coloro che ricevono il reddito di cittadinanza da almeno due mesi.

Tuttavia, non riceveranno il pagamento coloro che hanno terminato le 18 mensilità a maggio 2022. Giugno corrisponde al mese di sospensione del reddito di cittadinanza per coloro che si trovano nella situazione appena descritta e possono quindi richiedere il rinnovo. Dovranno attendere luglio anche coloro che hanno intenzione di fare domanda per la prima volta per ricevere il sussidio.

Come controllare il pagamento

La prima cosa da fare è accedere all’area riservata sul sito dell’INPS. Il beneficiario deve accedere al servizio dedicato sul sito dell’INPS con le credenziali SPID, CIE o CNS.

Una volta nel sistema si dovranno controllare le seguenti voci:

ultima elaborazione;

invio disposizione a Poste;

rendicontazione Poste.

Tra le prime due fasi solitamente passano due giorni, mentre l’invio delle disposizioni da INPS a Poste Italiane per il pagamento e il pagamento stesso avvengono tendenzialmente nella stessa data stabilita.