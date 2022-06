Stasera in TV: in onda “Sherlock Holmes” e “Bianco, rosso e verdone”

Cosa guardare oggi, 2 giugno 2022, in TV? Ecco una lista di consigli, documentari e film, da guardare comodamente dal divano di casa.

Caro Presidente [Rai3, ore 21:20]: Documentario. Caro Presidente è un viaggio non cronologico nel tempo, un racconto in cui “piccola” e “grande” Storia si intrecciano, lasciando spazio a emozioni, ricordi, memorie familiari e private. A partire dalle lettere scritte da donne e uomini comuni (e anche da molti bambini) ai Presidenti della Repubblica conservate presso l’Archivio storico del Quirinale, e con l’ausilio di foto e video privati insieme ai materiali delle Teche Rai, Caro Presidente vuole raccontare le paure, i sogni, le speranze e le gioie degli italiani, in un arco temporale compreso tra il 2021, con l’Italia messa in ginocchio da una terribile pandemia, e il 1971, anno di inizio del mandato di Giovanni Leone; mezzo secolo di storia italiana e di grandi cambiamenti economici, sociali e politici del Paese. A tenere insieme i fili di questa memoria collettiva, la voce narrante di Walter Veltroni.

Bianco, rosso e verdone [Cine34, ore 21:00]: In occasione delle elezioni politiche, alcuni personaggi residenti per lavoro in altre città e all’estero, rientrano a Roma. C’è il padre di famiglia pedantemente ossessivo che fa fuggire la moglie con un altro; il burinotto emigrato in Germania che sogna di gustarsi finalmente la cucina italiana e un ingenuo ragazzone che deve accompagnare la nonna, ma la copre di premure così asfissianti da farla… morire di rabbia.

Sherlock Holmes – Gioco di ombre [Mediaset 20, ore 21:04]: L’investigatore Sherlock Holmes, in compagnia dell’assistente Watson, è chiamato a indagare sulla misteriosa morte del principe d’Austria. L’ispettore Lestrade è convinto che si tratti di suicidio ma Sherlock sospetta di essere di fronte a un omicidio e riconosce i segni che solo la mente malvagia del professor Moriarty, rientrato a Londra da qualche tempo, potrebbe concepire. A complicare il lavoro dei due ci si mettono però Mycroft, fratello maggiore di Holmes, e la gitana Sim, prossimo obiettivo dell’assassino. Molto più complicata del previsto, la risoluzione del caso porterà tutti quanti in un pericoloso viaggio per l’Europa, dall’Inghilterra fino in Svizzera.