Stasera in TV: “DallArenaLucio” e “Il ricco, il povero e il maggiordomo”

DallArenaLucio [Rai1, ore 21:25]: Dall’Arena di Verona ci sarà una serata dedicata interamente a Lucio Dalla, per ricordare il decimo anniversario dalla sua scomparsa, durante l’evento saranno numerosi gli artisti coinvolti.

Non succede ma se succede… [Rai3 ore 21:20]: Charlotte Field è una delle donne più influenti del mondo, ed è un autorevole segretario di Stato, mentre Fred è un giornalista dallo spirito libero che ama cacciarsi nei guai, i due non hanno nulla in comune ma formeranno una coppia abbastanza improbabile.

Il ricco, il povero e il maggiordomo[ItaliaUno, ore 21:20]: Aldo, un venditore ambulante viene investito dal nobile Giacomino e dal maggiordomo Giovanni, da qui inizia la storia dei tre che tra mille problemi e da diversi contrasti si ritrovano a condividere alcune situazioni spiacevoli.

Mission Impossible- Rogue Nation [Mediaset 20, ore 21:04]: Ethan ed i suoi compagni sono impegnati nell’ennesima missione impossibile, dovranno distruggere un’organizzazione criminale che effettua vari attacchi terroristici, per fare ciò Ethan si allea con l’agente Faust.