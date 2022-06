Stasera in TV: “A casa tutti bene” e “Forever young”

Inizio di settimana pesante e noioso? La redazione vi consiglia film e programmi da non perdere stasera in tv.

A casa tutti bene [Rai1, ore 21:25]: Durante le nozze d’argento Pietro ed Alba si riuniscono nella loro casa su un Isola, ma per via del brutto tempo gli invitati dovranno rimanere in casa per più del previsto.

Made in Sud [Rai 2, ore 21:20]: Made in sud festeggia i suoi 10 anni di trasmissione su RaiDue con dei nuovi conduttori: Clementino e Lorella Boccia, durante lo show di certo non mancheranno le risate.

UEFA Nations League – Croazia Vs Francia[Mediaset 20, ore 20:35]: Amichevole internazionale valevole per la Nations League, si affrontano Croazia e Francia.

Forever Young [Cine 34, ore 21:00]: Il film racconta storie ed episodi di persone che non si sentono ancora adulte, bensì giovani, nel complesso durante il film non mancheranno di certo le risate.