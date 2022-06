Stasera in TV: in onda “Twilight” e Italia Vs Ungheria

La settimana è ancora lunga e per ovviare alla stanchezza e al caldo afoso, LiveUnict propone una serata in leggerezza sul divano, col ventilatore acceso davanti al piccolo schermo. Ecco cosa poter vedere stasera in TV.

Cinema Catania troppo lontani? Niente paura: anche il piccolo schermo riserva interessanti alternative. Ecco le migliori, secondo la redazione di LiveUnict.

UEFA Italia Vs Ungheria [Rai 1, ore 20:30]: al “Dino Manuzzi” di Cesena, la nazionale azzurra di Roberto Mancini in sfida contro l’Ungheria del ct Marco Rossi, per la seconda giornata di Nations League.

Eternal Love [Canale 5, ore 21:21]: commedia sentimentale incentrata sulla love storia d’amore tra la casalinga Zeynep e il ricco chirurgo Can, che in apparenza non hanno nulla in comune. Scoppierà l’amore, ma una cruda verità metterà a dura prova il loro sentimento.

Un’estate ai Caraibi [Italia 1, ore 21:20]: una commedia all’italiana, fra il cast Gigi Proietti, Enrico Brignano e Paolo Ruffini. Il protagonista è il single e meridionale Roby che lavora come bancario a Pavia. Malato di ipocondria, si fa visitare ogni sei mesi da Giacomo, l’amico medico, il quale ogni volta gli diagnostica un male incurabile. Scoprendo che gli resta un solo mese di vita, Roby decide di viverlo nel miglior modo possibile e decide di partire per i Caraibi dove vivrà comiche ed esilaranti esperienze.

Matrix Revolutions [Canale 20 Mediaset, 21:04]: film di fantascienza sulla guerra tra uomini e macchine che si scontrano nella “Città delle Macchine”. Matrix è un mondo virtuale creato al computer per tenere sotto controllo la gente e Neo con l’aiuto di Morpheus intende scoprirne le verità nascoste.

Twilight [La 5, 21:10]: primo dei cinque della nota saga fantasy basata su quella letteraria young-adult di Stephenie Meyer. I protagonisti sono la giovane Bella Swan, interpretata da Kristen Stewart, e il “vampiro vegetariano” Edward Cullen rimasto fermo all’età di 17 anni, interpretato da Robert Pattinson. La storia è ambientata nella piovosa cittadina di Forks, dove Bella si trasferisce per andare a vivere col padre e lì conoscerà l’esistenza dei vampiri. Fra i due nascerà l’amore che sarà ostacolato dai vampiri nemici assetati di sangue.

Blu profondo 2 [Italia 2, 21:15]: sequel del film statunitense “Deep Blue Sea”, che ha per protagonisti gli imprevedibili e aggressivi squali leuca. Il miliardario Carl Durant, a capo della sua industria farmaceutica, conduce esperimenti su questa tipologia di squali particolarmente pericolosi, ma ad opporsi la ricercatrice Misty Calhoun. La situazione precipiterà quando i predatori del mare sfuggiranno al controllo.