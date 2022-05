Maturità 2022, online nomi Presidenti di Commissione: come consultarli

Maturità 2022: mentre gli alunni studiano in vista dell'inizio dell'esame, vengono resi pubblici i nomi dei Presidenti di Commissione. Ecco dove consultarli.

Maturità 2022: nuove informazioni utili a riguardo. Dopo tanta attesa, sono stati finalmente pubblicati online, dunque resi noti, i nomi dei Presidenti di ciascuna Commissione d’esame. Dove consultarli? Di seguito tutte le informazioni utili.

Nomi Presidenti di commissione: dove consultarli?

Qualsiasi maturando è curioso di conoscere nome e cognome del proprio Presidente di commissione, in quanto quest’ultimo rappresenta un figura centrale nell’ambito del proprio esame. Così sarà possibile chiedere informazioni a riguardo ad altri studenti o docenti.

Ma ora che sono stati resi pubblici i nomi, dove bisognerà consultarli? Gli interessati dovranno consultarli all’interno del sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione, più in particolare collegandosi al Motore di Ricerca delle Commissioni dell’Esame di Stato dell’anno scolastico 2021/2022.

Come procedere?

Dove aver raggiunto il Motore di Ricerca sarà, necessario inserire le seguenti informazioni nelle apposite sezioni:

la provincia di riferimento;

il percorso;

l’indirizzo del proprio istituto.

Presidente di Commissione: chi è?

Anche per questa Maturità 2022, il Presidente di Commissione è la figura che attira più curiosità. Ciò perché è l’unico membro estero all’interno di ciascuna Commissione d’Esame. I candidati, certo, verranno esaminati anche da altri docenti ma questi saranno tutti interni.

Come riportato dal sito Studenti. it, anche la composizione definitiva delle commissioni è consultabile attraverso il Motore di ricerca del Ministero dell’Istruzione. Anche in questo caso occorrerà inserire provincia, oltre che nome dell’istituto.

Il Presidente di Commissione ricopre un ruolo importante, perché porta avanti diverse mansioni. In particolare: