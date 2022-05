Concorso INPS per 3014 posti: le figure ricercate

Concorso INPS 2022: il nuovo bando è stato reso pubblico recentemente ma fra poco non sarà più possibile presentare domande. Di seguito le figure ricercate.

Concorso INPS per 3014 posti: ancora qualche giorno per presentare apposita domanda. Nel frattempo, però, risulta utile conoscere tutte le informazioni utili in merito all’interessante bando. Di seguito i dettagli sulle figure ricercate.

Concorso INPS: le figure ricercate

Non guasta ricordare che il concorso in questione, volto ad internalizzare i lavoratori, è rivolto a chiunque risultava, alla data del 1° giugno 2021, addetto al servizio del contact center multicanale dello stesso INPS. Si assume a tempo indeterminato e si ricercano in particolare:

2.895 operatori di contact center;

98 team leader;

8 specialisti formazione e qualità;

13 responsabili di sala.

Ma questi di cosa si occuperanno?

Le mansioni

Ciascuna figura è chiamata a svolgere un particolare genere di attività. In particolare: