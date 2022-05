Stasera in TV: in onda “Bombshell – La voce dello scandalo”

Stasera in TV: sono molteplici i film proposti per questo venerdì sera. Ecco quelli consigliati dalla redazione di Live Unict.

Cinema Catania troppo lontani? Il piccolo schermo, ben più comodo, offre ottimi film questa sera. Ecco quelli consigliati dalla redazione di Live Unict.

The hunt [Italia 2, ore 21:15]: dodici sconosciuti si svegliano in una radura. Non sanno dove sono o come sono arrivati fin li’. Non sanno di essere stati scelti per uno scopo ben preciso: la caccia umana per sport da parte di un gruppo di privilegiati. Crystal, una dei cacciati, conosce però meglio dei cacciatori le regole del gioco, ribaltando ogni previsione e avendo la meglio avvicinandosi verso la misteriosa donna al centro di tutto.

Bombshell – La voce dello scandalo [Rai 3, ore 21:20]: La storia vera dello scandalo sessuale che ha sconvolto l’America e l’impero mediatico della Fox News, con a capo Roger Ailes nel 2016 l’uomo fu – costretto a dare le dimissioni, dopo che un gruppo di donne che lavoravano con e per lui lo accusò di molestie sessuali. Bombshell – La voce dello scandalo porta al cinema una nuova trasposizione degli eventi che sconvolsero una delle principali emittenti televisive statunitensi, già portati sul piccolo schermo dalla miniserie Showtime The Loudest Voice ma con una predilezione maggiore, in quel caso, per la figura di Ailes. Premio Oscar 2020 – “Miglior trucco e acconciatura” a Vivian Baker, Anne Morgan e Kazu.

Ip Man 4 [Rai 4, ore 21:20]: Ip Man viene invitato a San Francisco dal suo ex- allievo Bruce Lee. Giunto in America, l’uomo scopre che la comunità di Chinatown non vede di buon occhio l’insegnamento delle arti marziali ai non cinesi.