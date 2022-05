Jovanotti sceglie la Sicilia: nuovo videoclip girato in una città dell’Isola [VIDEO]

Il cantautore sceglie una città siciliana per il video del suo brano "Mediterraneo". Mostra bellezze, e non solo.

Il brano “Mediterraneo” di Jovanotti è già di tendenza online e il video risulta uno slogan alla Sicilia: è stato girato a Palermo. Lo stesso cantautore, tramite un post su Instagram, ha dedicato il brano “a Palermo cuore del nostro mare, e alla sua gente”.

Le immagini sono state catturate proprio da un occhio siciliano, il fotografo Faraci, che ha messo in risalto dei dettagli caratteristici del territorio.

Nel video le immagini in bianco e nero raccontano la vita nei quartieri solitamente colorati di Palermo: Mondello, Ballarò e Sferracavallo sono solo alcuni dei protagonisti del video.

Centrale anche la tradizione. Basti notare che il testo stesso inizia con una citazione dell’Iliade, poema epico. Il video mostra bambini che giocano per strada, falò in spiaggia e, infine, persone di nazionalità differenti che da sempre convivono in Sicilia, città di passaggio di popoli.

Le immagini non mirano a nascondere nulla di Palermo e della “vita palermitana”, mostrando anche situazioni di degrado. Il bello e il difficile del capoluogo siciliano racchiuso in alcune immagini forti.

Di seguito il video di “Mediterraneo”.