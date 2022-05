Riempiono bombola da cucina in stazione di servizio: fermati nel Catanese

Colti a riempire la bombola d'uso domestico alla stazione di servizio: pesanti sanzioni amministrative per due soggetti.

Una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Caltagirone ha sorpreso, dunque denunciato, due uomini intenti a riempire una bombola di gas per cucina alla pompa di Gpl (in genere utilizzato per rifornire le auto), all’interno di una stazione di servizio di Caltagirone.

Gli agenti hanno notato l’azione dei due, estremamente pericolosa e definita come “scellerata”, e sono intervenuti nell’immediato per bloccarla.

In seguito sono stati identificati: si tratta del gestore del rifornimento e di un semplice cliente. Ai due sono state contestate le sanzioni amministrative dovute ed è scattato anche il sequestro della bombola.

Il gestore è stato segnalato alla Prefettura e rischia la chiusura temporanea degli impianti.

Si ricorda che, oltre la pericolosità dell’azione, riempire una bombola di uso casalingo ad un rifornimento improprio, comporta una multa che va dai cinque ai diecimila euro.