Stasera in TV: in onda “Top Gun” e “Sherlock Holmes”

Per il fine settimana ci vuole ancora un po' di tempo, ma la redazione LiveUnict vi propone serate alternative con alcuni film da non perdere, in TV: ecco quali.

Cinema Catania troppo lontani? Niente paura. Anche il piccolo scherma offre ottime alternative: ecco le migliori.

Mickey occhi blu [Twenty seven 27, ore 21:10]: Michael, un banditore d’aste inglese, ma che vive e lavora a New York, chiede alla fidanzata Gina di sposarlo, ma nella donna suscita una reazione tutt’altro che incoraggiante. Gina rifiuta la proposta e scappa in lacrime dal ristorante. Il mistero si svela il giorno successivo quando Michael conosce il padre di Gina: il suo nome è Frank ed e’ un membro dei Graziosi, famiglia mafiosa in vista in citta’ e non permette che sua figlia sposi un uomo che non faccia parte del suo giro malavitoso.

Top Gun [Iris, ore 21:00]: Mitchell e’ un pilota di caccia. Segue i corsi di addestramento per entrare nei “top gun” con la convinta determinazione di essere degno della memoria del padre, caduto in Vietnam. Nonostante il regolamento, si innamora di Charlie nonchè suo superiore; per di piu’, Mitchell si crede responsabile della morte del suo copilota.

Sherlock Holmes [Canale 20 Mediaset, ore 21:04]:rivisitazione del celebre personaggio di Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock, con l’aiuto di Watson, sarà alle prese con un diabolico piano di un Lord, volto alla conquista del mondo.

Shetland [Giallo, ore 21:10]: ambientata nelle romantiche e desolate Isole Shetland. Si raccontano le indagini del detective Jimmy Perez (l’attore Douglas Henshall) arrivato da Glasgow ad operare nelle isole Shetland, suo luogo d’origine, in cui troverà la comunità isolana particolarmente chiusa e sospettosa. Tra i primi casi trattati il mistero di un’esponente anziana della comunità, trovata uccisa all’interno di un sito archeologico e l’omicidio di una teenager a Ravenswick, che sembra avere somiglianze con un caso del passato.