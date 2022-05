Protezione Civile Sicilia, rischio incendi e forte caldo: scatta lo stato di preallerta

Protezione Civile Sicilia: diramato lo stato di preallerta per alcune zone della Sicilia a rischio di incendi e ondate di calore.

La Protezione Civile ha pubblicato l’ultimo bollettino riguardo al rischio incendi e ondate di calore in Sicilia. Secondo quanto riportato, per la giornata di domani 26 maggio 2022 è stato diramato lo stato di preallerta per rischio incendi nelle province di Agrigento, Messina e Palermo. Infatti, in tutta la Sicilia sono previste alte temperature che in queste zone potrebbero evolversi in eventi più gravi.

Inoltre, sempre a causa del forte caldo, alcune aree dell’isola potrebbero essere interessate da ondate di calore. Nello specifico, la Protezione Civile ha avvertito che a Catania, Palermo e Messina nella giornata di domani si assisterà ad ondate di calore di livello 1 su una scala che va da 1 a 3. Infatti, in tutte e tre le città siciliane citate si raggiungeranno temperature attorno ai 30 gradi. Si raccomanda quindi prudenza e di evitare di uscire nelle ore più calde.