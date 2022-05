WhatsApp smetterà di funzionare per alcuni dispositivi: di quali si tratta

WhatsApp smetterà di funzionare per alcuni dispositivi in seguito a degli aggiornamenti che sarebbero stati annunciati da Meta: ecco su quali cellulari non si potrà più utilizzare l'app.

Dal prossimo 24 ottobre 2022 il servizio di messaggistica istantanea si WhatsApp sarà disabilitato per i sistemi operativi mobili di casa Apple, iOS 10 e iOS 11.

Si pensa che l’interruzione del servizio sia dovuta alle nuove politiche di utilizzo di WhatsApp che saranno aggiornate tra non molto. Se l’interruzione sarà confermata, i possessori di iOS 10 e iOS 11 non potranno più mandare e ricevere messaggi e note vocali ai propri contatti.

Di solito, per gli aggiornamenti passati gli utenti possessori di cellulari iPhone e Android ricevevano una notifica che li avvisava ad aggiornare l’app. Adesso, per il sistema iOS 10 e iOS 11 l’aggiornamento non sarà più possibile e l’unica cosa da fare, per continuare ad utilizzare WhatsApp e rimanere in contatto con amici e conoscenti, sarà acquistare un nuovo cellulare. Al momento, rimangono salvi i modelli iPhone 5S, iPhone 6 e 6S, con sistema iOS 12 sul quale WhatsApp continuerà a funzionare.