Ingv, Sicilia: prelievi in tratto di mare “lattiginoso” alle isole Eolie

L'Ingv di Catania ha effettuato dei prelievi lungo il tratto di costa dell'isola di Vulcano a seguito della comparsa di una colorazione bianco-lattiginosa.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania ha avviato una serie di verifiche a seguito della comparsa di una colorazione bianco- lattiginosa lungo il tratto di mare della costa di Levante a Vulcano (Isole Eolie). Potrebbe trattarsi di un “un evento impulsivo di degassamento“.

“Un fenomeno di rilascio di fluidi per incremento di pressione nel sistema idrotermale può infatti causare l’emissione di acque ricche in solfuri, presenti nella parte meno profonda del sistema stesso, dunque con tipiche colorazioni scure – spiegano i ricercatori dell’Ingv – La successiva ossidazione causa la formazione di zolfo elementare e la successiva flocculazione massiccia dello stesso, producendo l’aspetto bianco-lattiginoso dell’acqua marina. La dinamica impulsiva del degassamento causa anche la dispersione in acqua di depositi preesistenti di zolfo nativo, contribuendo a rafforzare il fenomeno in questione”.

Nessuna attività sismica rilevante con magnitudo maggiore di 1.0 è stata registrata negli ultimi giorni.