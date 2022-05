Catania, allerta ondata di calore: l’avviso della Protezione Civile

Catania, allerta ondata di calore: la Protezione Civile ha rilasciato un avviso per il rischio di forte caldo a livello 2 per la zona etnea.

Catania, allerta ondata di calore: la Protezione Civile ha rilasciato un avviso di allerta per la zona di Catania. Infatti, a partire dalla mezzanotte di oggi, 24 maggio 2022, il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha reso noto che una forte ondata di calore si abbatterà sulla città etnea e sulla sua provincia.

L’allerta vale fino alle ore 24 del 24 maggio, in attesa di eventuali aggiornamenti, e si tratta di un livello 2 di allerta, il secondo in una scala che ha per valore massimo il livello 3. Secondo il bollettino della Protezione Civile, sono previste temperature attorno ai 30 gradi sulla città di Catania e per tutta la provincia etnea. Complice dell’evento anche il grande caldo che colpirà l’intera isola in questi giorni, con picchi anche ben oltre i 30 gradi in diverse città siciliane.