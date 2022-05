Stasera in TV: in onda “A muso duro” e “Fast & Furious 6”

Inizio di settimana pesante? La redazione vi consiglia dei film e dei programmi da non perdere assolutamente stasera in TV.

A muso duro [RaiUno, ore 21:25]: Ispirato alla storia di Antonio Maglio, medico che dedica la propria vita per aiutare i disabili. Secondo il medico, lo sport può aiutare le persone in difficoltà e così, negli anni 50, crea una struttura all’avanguardia per aiutare queste persone in difficoltà.

Made in Sud [RaiDue, ore 21:20]: Il programma comico festeggia i suoi 10 anni, con due nuovi conduttori Clementino e Lorella Boccia. Il programma come sempre raccoglierà tante risate e divertimento.

Fast & Furious 6 [ItaliaUno, ore 21:20]: Dopo aver rovesciato l’impero del Boss, Rio e Brian hanno girato il mondo, ma la pace durerà poco. Infatti, Hobbs viene coinvolto in un’associazione di piloti criminali: questo gruppo è comandato dall’ex di Dom, che tutti credevano fosse morta.

Sms – Sotto Mentite Spoglie [Cine34, ore 21:00]: Tommaso manda un sms per sbaglio alla moglie del migliore amico. Quest’ultima crede che Tommaso sia attratto da lei, da qui nascono una serie incredibile di equivoci.