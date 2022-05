Stasera in TV: in onda “Rocky V” e “Ip Man 2”

Cosa guardare stasera in TV? Ecco alcuni film e programmi per questo venerdì sera

Cinema Catania troppo lontani e voi troppo pigri? Ecco i film e i programmi più interessanti in TV, secondo la redazione di LiveUnict.

The band (talent show) [Rai 1, ore 21:25]: quarta puntata del nuovo talent show di Rai 1, condotto da Carlo Conti, dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, l’ultima prima della finale che proclamerà la band dell’anno.

Ip Man 2 [Rai 4, ore 21:21]: Il maestro Ip Man e la sua famiglia fuggono dalla colonizzazione giapponese e si trasferiscono a Hong Kong. Ip desidera aprire una scuola per diffondere la sua arte e guadagnarsi da vivere, ma viene ostacolato da un boss locale.

Rocky V [Italia 1, ore 21:20]: In questo episodio troviamo un Rocky malconcio fisicamente, per problemi di salute che lo hanno costretto al ritiro, ed economicamente, dopo aver perso molti soldi in investimenti andati a male. Rocky ritrova la voglia di vivere per la sua famiglia e per allenare un giovane promettente, che finirà per rivoltarglisi contro.

Repo men [Mediaset 20, ore 21:04]: siamo nel futuro prossimo e la multinazionale The Union fornisce l’impianto di infallibili organi meccanici per migliorare le prestazioni di vita a fronte di periodici versamenti di denaro. Ai clienti fanno visita i “repo men”, agenti autorizzati all’espianto immediato senza il minimo riguardo per la sopravvivenza dei corpi ospiti. In seguito ad un incidente sul lavoro, Remy, il miglior recuperatore in circolazione, subisce l’installazione di un cuore artificiale, con la conseguenza di diventare in breve un bersaglio per il suo ex socio Jake.