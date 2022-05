Catania, torna l’Amenanos Festival: biglietti ridotti per studenti

Reso disponibile il programma della terza edizione dell'Amenanos Festival e dell'Amenanos Festival dei giovani "Concetta Olivieri": biglietti ridotti per studenti.

Arriva la terza edizione dell’Amenanos Festival e dell’Amenanos Festival dei giovani “Concetta Olivieri” che avrà luogo a partire dal 18 Maggio nella cornice del Teatro Antico di Catania.

Il festival è un’occasione per mettere in risalto la bellezza del Teatro Antico di Catania e intrattenere i cittadini mediante rappresentazioni classiche di alto livello e spettacoli realizzati da studenti. Inoltre, per tutti gli studenti universitari e scolastici interessati a prendere parte all’evento è previsto una riduzione del biglietto di ingresso al prezzo di 15 euro, acquistabile nel punto vendita Ongame di Vittorio Emanuele Orlando 70a.

Il programma dell’evento

L’evento si inaugurerà giorno l8 Maggio alle 19.30 con i Sette contro Tebe con la regia di Cinzia Maccagnano, spettacolo che verrà replicato anche in data 20,22 e 25 Maggio. Il giorno successivo, 19 Maggio alle 19.30, sarà la volta del Ratto di Proserpina di Alessandra Salamida, il quale verrà replicato in data 21 e 24 Maggio. Il 26 Maggio alle 15.30 andrà in scena Cicerone di Sicilia con Alfonso Veneroso. Giorno 28 Maggio alle 19.30 invece, avrà luogo Arianna nel labirinto con la regia di Manuel Giliberti. Il 29 Maggio alle 20.30, Aiace di Ritsos, con la regia di Graziano Piazza e Viola Graziosi. Infine, il 30 Maggio alle 19.30 la Medea di Jri Antonin Benda con Clara Galante.

Come già anticipato, ci saranno anche spettacoli realizzati dagli studenti. La rassegna, realizzata grazie alla preziosa collaborazione del Liceo Cutelli-Salanitro diretto dalla preside Elisa Colella, andrà in scena il 23 e 27 maggio alle 15.30 e il 31 alle 19.30. Il 30 maggio alle 20.45 appuntamento con il concerto Orchestra e Coro della scuola Raffaello Sanzio.