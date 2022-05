Stasera in Tv: in onda “Fast and Furious 5” e “Maryland”

Cosa guardare stasera in tv? La redazione propone alcuni film per iniziare al meglio la settimana in previsione di una serata piovosa.

Fast and Furious 5 [Italia 1, ore 21:20]: Dopo aver attaccato un bus di detenuti per permettere a Dominic Toretto di sfuggire alla prigione, Mia Toretto e l’ex agente Brian O’Conner scappano in Brasile. Durante una spettacolare rapina a un treno, ritrovano Dominic e scoprono che il mandante del furto è un ricco affarista corrotto di Rio De Janeiro, Hernan Reyes, interessato a recuperare un chip nascosto nell’autoradio di una macchina rubata contenente tutte le tracce dei suoi traffici illeciti da centinaia di milioni di dollari. Dom e Brian decidono così di utilizzare le informazioni del chip per fare un ultimo colpo e derubare tutte le finanze di Reyes. Ma per farlo hanno bisogno di formare una nuova squadra.

Attenti al gorilla [Cine 34, ore 21:00]: Spassosa commedia con Frank Matano diretta da Luca Miniero (“Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord”). Frank Matano veste i panni di Lorenzo, un avvocato fallito che per recuperare la stima della sua famiglia e l’amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo della citta’, e la vince. Ma è costretto a portarsi a casa Peppe, un gorilla.

Maryland [Cielo, ore 21:15]: Matthias Schoenaerts in un thriller sui subdoli effetti della guerra. Un reduce dell’Afghanistan, affetto da stress post-traumatico, viene assunto da un milionario che gli affida la bellissima moglie e il figlio per 48 ore. Le sue paranoie faranno precipitare gli eventi.

Un’estate in Scozia [Rai premium ore 21:10]: Monika viene invitata dalla madre in un viaggio verso un paesino del nord Europa. Non si aspetta però di trovarsi in compagnia di soli anziani, decidendo dopo tre giorni di fuggire e dirigersi in Scozia per un viaggio solitario.