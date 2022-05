Stasera in TV: “Space Jam” e “Bridget Jones’s Baby”

Diversi i film in onda stasera in TV: ecco alcuni consigli della nostra redazione per chi passerà un venerdì sera sul divano.

Space Jam [Canale 27, ore 21:10]: Bugs Bunny ha impegnato se stesso e i suoi amici in una sfida a basket con i Nerdlucks, una banda di piccole e irritabili creature provenienti dallo spazio. Costoro sono stati inviati dallo spietato e bellicoso Swackhammer (doppiato nell’originale da Danny De Vito) lo scopo di rapire i Looney Tunes. Se i Looney Tunes vinceranno potranno rimanere sulla terra, se invece gli alieni avranno la meglio. Bugs decide di rapire Michael Jordan e di farlo giocare nella propria squadra. Lo spot di una nota marca sportiva in cui Jordan sfida un pugno di “cartoon” è diventato un film.

Anarchia – La notte del giudizio [Italia 2, ore 21.15]: Durante l’annuale notte del giudizio, un improbabile gruppo di cinque cittadini scoprirà quanto oltre può spingersi per proteggersi e prendere decisioni impossibili. Nel corso della notte, Leo, un solitario sergente che ha perso il figlio la sera prima, si arma fino ai denti per ottenere vendetta contro i responsabili della morte del ragazzo. Avrà modo di imbattersi in Eva, una madre single che vive con la figlia adolescente Cali e che ha bisogno di aiuto, e in Shane e Liz, una coppia sull’orlo della separazione.

Bridget Jones’s Baby [La 5, ore 21:10]: Bridget Jones (Renée Zellweger) ha 43 anni, un buon lavoro come produttrice di uno show televisivo ed è ancora single. Tutto nella sua vita sembra sotto controllo, almeno fino a quando incontra Jack (Patrick Dempsey), un affascinante americano con cui trascorre una notte di passione. Inoltre, qualche giorno più tardi Bridget finisce a letto anche con Mark Darcy (Colin Firth), l’ex fidanzato che ancora non si è tolta dalla mente, e quando scopre di essere incinta il dilemma sarà scoprire chi è il padre!

Rocky VI [Italia Uno, ore 21:20]: Rammollito dagli agi della vita familiare, Rocky esita a raccogliere la sfida di Ivan Drago, gigantesco pugile sovietico e malvagio robot macina-pugni. Poi, finalmente, si convince e l’incontro col terribile avversario viene fissato il giorno di Natale a Mosca.