UNICT – Guida dello studente 2022/23: pagamento tasse laureandi

UNICT - Pubblicata Guida studenti 2022/23. Di seguito tutte le info utili riguardanti il pagamento tasse per studenti laureandi e le relative scadenze.

L’Università di Catania rende note le modalità di accesso ai corsi di studio e di conseguimento della laurea nella guida dello studente 2021/2022, in vista del prossimo anno accademico. Tra le diverse tematiche toccate dalla guida, si parla anche del pagamento tasse laureandi Unict e delle scadenze che devono rispettare.

Studenti laureandi: scadenze

Innanzitutto, specifichiamo la definizione di studente laureando. Come riporta la guida, i laureandi sono gli studenti a cui all’inizio dell’anno accademico, cioè entro il 3 ottobre 2022, mancano pochi crediti per laurearsi. Il numero esatto dipende dal ciclo di studi.

30 crediti (CFU) per gli studenti laureandi della triennale;

per gli studenti laureandi della triennale; 15 crediti per gli studenti di laurea specialistica (biennale);

per gli studenti di laurea specialistica (biennale); in debito di due insegnamenti per le magistrali a ciclo unico.

Esami laureandi

Gli studenti laureandi non sono tenuti ad iscriversi all’anno accademico 2022/23 per poter sostenere gli esami di profitto. Tuttavia, hanno tempo fino al 3 marzo 2022 se iscritti con riserva ad un corso di laurea magistrale e fino al 30 aprile 2023 se non iscritti con riserva ad un altro corso di laurea.

Gli studenti laureandi che non conseguiranno il titolo entro i tempi indicati dovranno rinnovare l’iscrizione ed effettuare il pagamento della quota fissa di 156 euro e della prima rata (entrambe senza mora) entro il 30 aprile 2023.

Prova finale

Per potersi prenotare all’appello della prova finale è necessario farlo attraverso il portale studenti e si dovrà svolgere secondo i seguenti passaggi.