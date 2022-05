Stasera in Tv: in onda “Parasite” e “A Napoli non piove mai”

Consigli su cosa guardare stasera in tv? La redazione propone film e serie tv per godersi una serata all'insegna del relax.

A Napoli non piove mai [Rai 2, ore 21:20]: Barnaba soffre della sindrome di Peter Pan. Jacopo è vittima della sindrome dell’abbandono. Sonia soffre della sindrome di Stendhal. Il loro incontro porterà questi tre personaggi a superare le rispettive “sindromi” e affrontare la vita con ottimismo e positività, come se ci fosse sempre il sole, convinti che tanto a Napoli non piove mai.

Ladies in black [Rai 3, ore 21:20]: Sydney 1959: le vite di un gruppo di commesse in un grande magazzino. I problemi coniugali di Patty; Fay che fatica a trovare l’uomo giusto; Magda, la raffinata immigrata europea, che prende sotto la sua ala l’ultima arrivata, la giovane Lisa, che sogna di andare all’università.

Parasite [Rai 4, ore 21:10]: Una famiglia di disoccupati che vive in un piccolo, sudicio seminterrato e passa le giornate a osservare ciò che accade dalla finestra al livello della strada vive un momento di svolta quando, per merito di un amico, il figlio Ki Woo si spaccia per insegnante di inglese e ottiene un lavoro presso la benestante famiglia Park. Grazie a un piano diabolico ben congegnato, nell’elegante villa trovano in seguito posto anche la sorella Ki Jung come arte terapeuta, il padre Ki Taek come autista personale e la madre Chung Sook come nuova domestica. Durante l’assenza della famiglia Park per un campeggio però, un imprevisto rischia di far saltare la loro montatura e porterà a una serie di tragici eventi.

In time [Canale 20, ore 21:00]: In un futuro prossimo, una modifica del gene dell’invecchiamento fa si che l’unica discriminante per rimanere in vita sia il tempo che un essere umano ha a disposizione e che può comprare attraverso il denaro. Ciò comporta che i più ricchi siano immortali e che la povera gente sia destinata a morire già a 25 anni. Will, un giovane uomo che cerca di comprare del tempo per la madre moribonda, è ingiustamente accusato di aver assassinato un ricco uomo ed è costretto alla fuga, portando con sé come ostaggio Sylvia, un’ereditiera milionaria. Inseguiti da agenti sempre più corrotti agli ordini dell’ufficiale Raymond Leon, Will e la ragazza scopriranno presto di amarsi.