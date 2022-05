Stasera in Tv: in onda “Closer” e “Il principe e il pirata”

Consigli su cosa guardare stasera in Tv? La redazione di LiveUnict propone serie e film da godersi in totale relax sul divano.

Qualcosa di speciale [Rai 2, ore 21:20]: Per affrontare la perdita della moglie, Burke Ryan ha scritto un libro su come superare i problemi legati alla solitudine. Il successo inaspettato lo ha trasformato in un vero e proprio guru dell’elaborazione del lutto. Durante un viaggio per una conferenza a Seattle, Burke si innamora di una donna arrivata per assistere ai suoi seminari. Scoprirà così di non aver mai fatto realmente i conti con la morte della consorte.

Villarreal Vs Juventus [Canale 5, ore 21:00]: Semifinali – Champions League 2022 – In diretta dall’Estadio de la Ceramica, il match tra il Villarreal di Unai Emery e il Liverpool di Jurgen Klopp.

Il principe e il pirata [Cine34, ore 21:00]: Scoperto che l’amico d’infanzia Gimondi è suo fratellastro, Leopoldo lo recupera alla sua uscita dal carcere dell’Ucciardone e insieme vanno a Saint Vincent per ricevere una eredità. Durante il viaggio si conosceranno meglio e Gimondi lo porterà in situazioni assurde.

Closer [Rai Movie, ore 21:10]: Gli incontri fortuiti, le attrazioni istantanee e i tradimenti distratti di due coppie: Anna (Julia Roberts), Dan (Jude Law), Alice (Natalie Portman) e Larry (Clive Owen). Dan, un giornalista di necrologi aspirante scrittore, si fidanza con Alice, stripper americana in cerca di fortuna a Londra. Poi però conosce la fotografa Anna, si innamora di lei ed è disposto a tutto pur di averla. Chattando sotto falsa identità con un dermatologo e fingendosi proprio Anna, Dan spinge il dottor Larry tra le braccia dell’ignara donna. I due si sposano, ma lo scrittore non si dà per vinto: provoca la separazione tra Larry ed Anna, ma poi finisce per farsi mettere nell’angolo dal dermatologo che si concede anche una notte al sex-club con Alice. Ma chi è veramente Alice? Alla fine Alice (Jane) lascia Dan perché lui la costringe a confessare il “tradimento” con Larry, che torna con Anna.