Stasera in TV: in onda “Speed” e “Agente 007”

Inizio di settimana pesante? Il palinsesto di stasera prevede numerosi film e programmi da non perdere assolutamente stasera in tv.

Cinema Catania troppo lontani? Niente paura. Anche il piccolo schermo offre ottime alternative: ecco alcuni esempi.

Nero a metà[Rai 1, ore 21:20]: Alba, Alice e Franco trovano senza vita il corpo di Clara, iniziano così le indagini, nel frattempo un giovane con gravi segni di pestaggio va in commissariato per denunciare il fatto ma si spegne poco prima di sporgere denuncia, le indagini portano via via ad un tremenda scoperta.

Cetto c’è senzadubbiamente [Cine34, ore 21:00]: Antonio Albanese si ritrova per la terza volta nei panni di Cetto la Qualunque, quest’ultimo scopre di essere l’erede di un principe calabrese e non vede l’ora di godere di tutti i suoi diritti da nobile.

Agente 007- Mai dire mai [Iris , ore 21:00]: Con un piano molto complesso, la Spectre si impossessa di due missili nucleari e minaccia tutto il mondo, Usa e Gran Bretagna devono collaborare per evitare ciò, a James Bond agente segreto inglese viene affidato il compito di recuperare la merce.

Speed [Nove, ore 21:25]: Jack Traven è un agente speciale, che deve disinnescare una bomba messa da un pazzo criminale su un autobus.