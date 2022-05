Dalla Luna rossa alle costellazioni: cosa regalerà il cielo di maggio 2022

Maggio 2022 particolarmente ricco di eventi astronomici: eppure la vera protagonista sarà la "Luna rossa".

Maggio sarà un mese ricco di eventi astronomici imperdibili. In effetti, secondo quanto riportato dall’Unione Astrofili Italiani, è atteso l’arrivo della cosiddetta “Luna rossa”. Ma questa è destinata a non rimanere da sola. Nell’arco del mese è atteso ben altro. Occhi al cielo, dunque!

“Luna rossa”

Attesa per il 16 maggio un’importante eclissi. Tuttavia la fase di totalità di tale eclissi, dunque il momento in cui la Luna apparirà di colore rossastro, non potrà esser apprezzata per bene: ciò perché avrà luogo quando il cielo si presenta chiaro per l’imminente sorgere del Sole.

Ciò non significa che sarà meglio evitare di ammirare: al contrario si consiglia di affinare lo sguardo poco prima delle 4:30, momento in cui si assisterà all’ingresso della Luna nell’ombra della Terra.

Per circa un’ora sarà possibile seguire il cono d’ombra avanzare sul disco lunare che sarà sempre più oscurato, fino alla totalità.

Maggio 2022: altri eventi astronomici

Verso la fine di maggio Marte raggiungerà Giove e, dopo esserci a questo congiunto (il 28 maggio), lo sorpasserà.

Altre protagoniste di questo mese saranno le costellazioni del Leone e della Vergine, tra le più estese dello zodiaco. Infine le stelle più brillanti saranno in direzione Nord-Est: in particolare Arturo, nella costellazione del Bootes, e la stella Vega, in quella della Lira.