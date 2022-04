Stasera in Tv: in onda “Se scappi ti sposo” e “Chiudi gli occhi”

Cosa guardare stasera in Tv? Di seguito alcuni consigli della redazione per stasera giovedì 28 aprile 2022.

Il Professore Cenerentolo [Rai 2, ore 21:20]: Umberto (Leonardo Pieraccioni) per evitare il fallimento della sua ditta ha tentato insieme a un dipendente (Massimo Ceccherini) un maldestro colpo in banca che gli ha fruttato però solo quattro anni di carcere. A fine pena, lavora nella biblioteca del paese dove, durante un dibattito aperto al pubblico, conosce Morgana (Laura Chiatti), che ignora il fatto che sia un detenuto. Umberto, approfittando dell’equivoco, inizia a frequentarla durante l’orario di lavoro in biblioteca. Ma ogni giorno entro la mezzanotte, proprio come Cenerentola, deve rientrare di corsa nella struttura per evitare che il direttore del carcere (Flavio Insinna) gli revochi il permesso di lavoro in esterno.

Judy [Rai 3, ore 21:20]: L’ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera.

Chiudi gli occhi [Rai4, ore 21:20]: Blake Lively e Jason Clarke in un dramma psicologico. Grazie a un trapianto Gina ritrova l’uso della vista e la voglia di vivere, ma il rapporto con suo marito cambia radicalmente.

Se scappi ti sposo [Canale 9, ore 21:20]: Ike, cronista di New York, ha soltanto un’ora per consegnare il suo pezzo e sente parlare di Maggie, una ragazza del Maryland che ha il terrore delle nozze e che e’ solita scappare davanti all’altare. Incuriosito Ike scrive un articolo su Maggie, attivando una reazione a catena che lo porta ad Hale, la città di Maggie.