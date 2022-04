Stasera in TV: “Brooklyn” e “Star Wars: Il risveglio della forza”

Cosa c'è stasera in tv? La redazione di LiveUnict vi consiglia dei film e dei programmi da non perdere per nessun motivo.

Cinema Catania eccessivamente distanti? Niente paura! Il piccolo schermo vi invita a rimanere comodi sul divano: ecco con quali proposte.

Brooklyn [Rai 1, ore 21:25]: Ellis lascia la sua Irlanda per cercare una vita migliore negli Stati Uniti, trova alloggio in una pensione di sole donne l’adattamento non è dei migliori la distanza da casa si fa sentire, fino a quando non incontra Tony un idraulico italoamericano l’uomo cambierà per sempre la vita di Elis.

Star Wars- Il risveglio della forza[Rai 1, ore 21:25]: dopo la distruzione della seconda Morte Nera e la caduta dell’impero, nasce il sinistro primo ordine con capo Snoke, che vuole uccidere l’ultimo dei cavalieri Jedi ovvero Luke Skywalker.

E fuori nevica [Cine34, ore 21:00]: Enzo Righi è un cinquantenne immaturo, è un cantante di scarso livello su una nave da crociera, si ritrova costretto ad abbandonare la nave perchè viene a sapere della morta di sua madre, torna a Napoli dove dopo ben 30 anni ritrova i suoi fratelli.

Le iene show [ItaliaUno, ore 21:20]: servizi di attualità, indagini e inchieste da non perdere.