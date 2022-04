Stasera in Tv: “Manchester Vs Real Madrid” e “Come ti divento bella”

Cosa guardare stasera in Tv? Ecco alcuni titoli di film e programmi proposti dalla redazione di LiveUnict per oggi martedì 26 aprile.

Come ti divento bello [Rai 2, ore 21:10]: Renè è una trentenne newyorkese che lavora al sito di un’azienda di cosmetici superglamour dal sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno è trasferirsi presso la casa madre dell’azienda, un sontuoso grattacielo nel centro di Manhattan, ma Renè ritiene di non essere adeguata al look delle sue colleghe, tutte magre, altissime e bellissime. Lei, al contrario, ha qualche chilo di troppo e non è quello che le riviste patinate identificano come “innegabilmente bella”.

Calcio – Manchester City Vs Real Madrid [Canale 5, ore 21:00]: Semifinali di Champions League – Semifinale di andata di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, in diretta dall’Etihad Stadium.

Il Pesce innamorato [Cine34, ore 21:20]: Arturo scrive racconti per bambini da quando aveva dieci anni. Adesso, a trent’anni, incontra la figlia di un editore che decide di pubblicargli “Il pesce innamorato”, un racconto che aveva scritto da bambino. Il successo arriva fulmineo e per Arturo nulla è più come prima. In un lussuoso albergo conosce Matilde e il colpo di fulmine è immediato.

DOA – Dear or Alive [Italia2, ore 21:15]: Su un’isola esotica quattro ragazze mozzafiato combattono tra loro per la sopravvivenza. Alcuni lottatori vengono invitati al DOA, un combattimento di arti marziali. Attraversano un’isola in aeroplano e poi vengono lanciati in paracadute: devono raggiungere l’isola principale per entrare nel combattimento. Le protagoniste principali della lotta sono quattro ragazze.