Stasera in TV: in onda “Quasi Amici” e “Shining”

Finalmente è arrivato il fine settimana! La redazione vi consiglia dei film e dei programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

The band [Rai 1, ore 21:25]: Carlo Conti conduce dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, uno show dove 8 bands amatoriali si esibiranno per dimostrare il loro talento.

Bella ciao, per la libertà [Rai 3, ore 21:20]: Da storico inno per i partigiani a canzone di lotta per le generazioni future, il film racconta alcuni aneddoti, i misteri e la storia della resistenza.

Rocky II [ItaliaUno, ore 21:20]: Il primo incontro tra Rocky e Apollo Creed finisce in parità, ma nel secondo film della saga Apollo cerca di riaffermare la sua forza sfidando Rocky.

Quasi Amici – Intouchables [Canale27, ore 21:10]: Dopo un terribile incidente, il ricco Philippe rimane paralizzato e ha bisogno di qualcuno che si occupi di lui, assume così Driss come suo badante, un ragazzo uscito da poco dal carcere, tra i due nascerà una grande amicizia.

Shining [Iris, ore 21:00]: In un isolato hotel in Colorado, uno scrittore viene assunto per fare il guardiano, con lui si trasferisce anche la famiglia, ad un certo punto lo scrittore impazzisce e inizia ad inseguire i familiari con un’ascia.