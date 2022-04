Netflix, film e serie tv in uscita a maggio 2022: i titoli

Il mese di maggio sta per arrivare, ecco quali sono i titoli più attesi su Netflix tra film e serie tv imperdibili.

Il mese di Aprile sta per terminare, maggio è ormai alle porte così come sono in arrivo delle nuove serie tv e dei nuovi film targati Netflix, vediamo quali sono i titoli più interessanti che usciranno nel mese di maggio.

Serie TV Netflix: le uscite di maggio 2022

Ecco quali sono le serie tv da non perdere sulla nota piattaforma di streaming in questo mese:

El Marginal Stagione 5: 4 maggio 2022

Summertime Stagione 3: 4 maggio 2022

Stagione 3: 4 maggio 2022 Il pentavirato: 5 maggio 2022

Clark: 5 maggio 2022

The sound of magic: 6 maggio 2022

42 giorni nell’oscurità: 11 maggio 2022

Avvocato di difesa: 13 maggio 2022

Bling Empire Stagione 2: 13 maggio 2022

Vampire in the garden: 16 maggio 2022

The Future Diary Stagione 2: 17 maggio 2022

Ghost in the shell: SAC_2045 Stagione 2: 23 maggio 2022

Date da mangiare a Phil Stagione 5: 25 maggio 2022

Stranger Things 4: 27 maggio 2022. Questa è sicuramente una delle serie più interessanti da vedere, la serie racconta la storia di quattro ragazzi che vivono una vita paranormale;

Film Netflix: le uscite di maggio 2022