Covid, verso addio Green pass: servirà solo in alcuni posti di lavoro

Si va verso l'ufficializzazione dell'addio dell'obbligo di Green pass in alcuni posti di lavoro e per svolgere determinate attività. Di seguito le ultime notizie.

Il Green pass presto non servirà più. Infatti, la notizia dovrebbe essere ufficiale ed entrare in vigore a partire dal 1° maggio. Infatti, quest’ultimo sarà obbligatorio solo per chi lavora in ospedale.

“Negli ospedali si continua a mantenere l’obbligo di vaccinazione fino a fine anno e – dichiara Costa, parlando in radio a Rtl -, per coloro che non lo rispettano, non ci sarà la possibilità di essere reintegrati sul posto di lavoro. Questo è rimasto un punto fermo del governo”.

“Per tutto il resto, dal primo maggio il green pass non sarà più richiesto – ha aggiunto – e questo è il vero elemento di cambiamento, il segno tangibile di una fase nuova. Dopo due anni di regole dobbiamo veicolare messaggi rassicuranti ai cittadini che dimostrato un grande senso di responsabilità”.