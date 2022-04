Catania, entrano in stazione per ripararsi dalla pioggia: restano chiusi dentro

Un gruppo di persone, per ripararsi dalla pioggia, era entrato nella stazione "Europa", non accorgendosi che la stessa stava per chiudere.

Lo scorso 13 aprile si è svolta la IV Operazione “Rail safe day”, dedicata, a livello nazionale, alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti scorretti in ambito ferroviario, gli stessi che possono mettere in pericolo la sicurezza della circolazione dei treni e degli utenti.

Inoltre, nel periodo dall’11 al 18 aprile 2022, la Polizia ferroviaria ha rafforzato in tutta la Sicilia i servizi di vigilanza, in previsione di un aumento del flusso dei viaggiatori da e verso le città d’arte e i principali siti turistici della regione durante le festività pasquali. Il bilancio delle principali attività di controllo è il seguente:

2 arresti;

6 indagati;

3.608 persone controllate;

41 treni presenziati;

50 veicoli ispezionati;

344 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria.

È emerso che di recente a Catania i poliziotti hanno soccorso un gruppo di persone che, per ripararsi dalla pioggia, era entrato nella stazione “Europa”, non accorgendosi che la stessa stava per chiudere. Rimasti intrappolati all’interno, sono riusciti a uscire grazie all’intervento degli agenti della Polfer.