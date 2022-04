UNICT – Nasce il Coro studentesco d’Ateneo: candidature per le audizioni

Nasce all'Università di Catania il coro studentesco d'Ateneo. Sono aperte le candidature per le audizioni che si terranno a maggio 2022.

Nasce il Coro studentesco d’Ateneo, un ensemble che nei progetti del Centro teatrale universitario dovrà avere un repertorio variegato che potrà spaziare fra vari generi, dal gregoriano al gospel, passando per il madrigale, il repertorio corale classico e contemporaneo, il musical ed altro ancora.

L’Ateneo invita tutti gli studenti e le studentesse interessati, anche senza particolari conoscenze musicali, a candidarsi per partecipare alle audizioni che si terranno nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 maggio 2022 nella sede in piazza Università, 13. Per inviare la candidatura, occorre scrivere all’indirizzo email centro.teatrale@unict.it entro il 29 aprile 2022, indicando nome, cognome, età, corso di studio, registro vocale (se conosciuto), eventuali esperienze pregresse in ambito musicale e un recapito telefonico.

Alle audizioni, che saranno condotte da una commissione di esperti, gli aspiranti coristi eseguiranno un brano a propria scelta. Nella mail di candidatura dovrà pertanto essere specificata la modalità di accompagnamento prescelta: ad esempio, utilizzo di una base audio in formato .mp3, accompagnamento pianistico autonomo o a cura di un accompagnatore; in alternativa, si può inviare uno spartito pianistico che sarà eseguito da un membro della commissione.