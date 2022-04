Stasera in TV: “Notting Hill” e “Luigi Proietti detto Gigi”

Il week-end è arrivato, ma hai voglia di guardare un film sul comodamente sul divano? Il palinsesto di stasera è ricco di film e programmi.

Noah [Rai2, ore 21.20]: Noah, nipote del biblico Methuselah, è perseguitato dalle continue visioni di un apocalittico diluvio. Per questo motivo, decide di adottare tutte le misure necessarie a garantire la sopravvivenza della sua famiglia e inizia la costruzione di una gigantesca arca.

Luigi Proietti detto Gigi [RaiTre, 21.10]: Questo documentario racconta la storia e la vita di Gigi Proietti, deceduto il 2 novembre del 2020 durante il documentario interverranno tante persone importanti che sono state presenti nella vita dell’artista romano.

Rocky [ItaliaUno, 21.10]: Rocky Balboa è un ventottenne di Filadelfia che vivacchia prendendo i crediti di un usuraio e vincendo alcuni incontri di boxe, è innamorato di Adriana la sorella di un ubriacone, nel frattempo ha l’opportunità di diventare grande, sfidando il campione dei pesi massimi Apollo Creed.

Notting Hill [Twentyseven, 21.10]: Il commesso di un negozio di libri si innamora di una famosa attrice americana nel momento in cui lei entra casualmente nel suo negozio di libri, la loro storia d’amore è piuttosto improbabile ma decidono lo stesso di tentare.

L’allenatore nel pallone [Cine34, ore 21:00]: L’allenatore Oronzo Canà viene ingaggiato dalla Longobarda, una squadra di calcio appena promossa in serie A. Oronzo è un incapace ed è stato scelto con l’intenzione di far tornare subito la squadra in B. Canà va in Brasile e due mediatori truffaldini gli procurano l’attaccante Aristoteles. A sorpresa il brasiliano si rivela un fuoriclasse e il campionato finirà in gloria.

Mad Max – Fury Road [Mediaset20, ore 21:04]: In uno scenario apocalittico, ai confini più remoti del nostro pianeta, in un paesaggio desertico, l’Umanità lotta disperatamente per la sua sopravvivenza. In questo mondo vive Mad Max, un uomo ossessionato dal proprio passato turbolento e convinto che il modo migliore per sopravvivere sia muoversi da solo. Max, però, si ritrova coinvolto con un gruppo in fuga attraverso la Terre Desolata su un blindato da combattimento, guidato dall’imperatrice Furiosa. Il gruppo è sfuggito alla tirannide di Immortan Joe, cui è stato sottratto qualcosa di insostituibile. Furibondo, l’uomo ha sguinzagliato tutti i suoi uomini sulle tracce dei ribelli e così ha inizio una guerra spietata.