Pasquetta 2022: cosa fare a Catania e dintorni

Dopo due anni di pandemia, è arrivato il momento di passare il Lunedì dell'Angelo in compagnia, all'insegna della spensieratezza. Se ancora non sapete cosa fare, niente paura! Ecco alcune proposte della redazione di LiveUnict.

Dopo “Cosa facciamo a Capodanno?” il grande punto interrogativo che si ripropone ogni anno è quello che riguarda la Pasquetta. Se negli ultimi due anni si è passata questa giornata a casa, è arrivato il momento di uscire e far festa. Cosa fare? Ecco alcune interessanti proposte.

Trekking sull’Etna

Le previsioni per la giornata di lunedì 18 aprile sono ottime: perché non fare una passeggiata sull’Etna? Oltre ad essere il vulcano attivo più alto di tutta l’Europa, l’Etna è anche un luogo molto suggestivo, l’ideale per sgranchirsi le gambe dopo il pranzo pasquale, fare qualche foto, e, perché no, stare tra amici o con la propria dolce metà.

Una volta giunti sul luogo, si potrà scegliere se fare un tour guidato per scoprire il vulcano, o andare direttamente a mangiare in uno dei molti rifugi che vi si trovano.

Gita al lago di Pozzillo

Un’altra interessante proposta potrebbe essere quella di passare una giornata di relax al lago di Pozzillo, sito vicino Regalbuto. In questa località è possibile pescare e la tecnica più utilizzata è proprio la pesca a spinning.

Il luogo è molto affascinante: l’ideale se si vuole scappare dalla vita frenetica di tutti i giorni, per godersi un po’ di tranquillità con la propria famiglia.

Pasquetta in spiaggia

Sono moltissime le spiagge presenti a Catania e dintorni: sebbene le temperature non siano ancora abbastanza alte per farsi il bagno, perché non fare un picnic o una semplice passeggiata in riva al mare?

Si potrebbe andare alla playa, dove però, forse, per alcuni la sabbia potrebbe risultare scomoda. Tra i luoghi più romantici c’è la spiaggia di Licuti, dove si può andare tra gli scogli o sedersi sulle panchine presenti, ma anche Acitrezza, con i faraglioni, non è certamente da meno.

Pasquetta e cultura: i musei aperti in Sicilia

Se invece della solita scampagnata si preferisce andare alla scoperta dei magnifici luoghi culturali dell’Isola, la redazione di LiveUnict segnala che saranno aperti, per l’intera giornata di domenica 17 aprile e lunedì 18 aprile, sia di mattina che di pomeriggio, molti dei parchi archeologici e dei musei siciliani. Tra i tanti, ricordiamo: