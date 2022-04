Pesce d’aprile: origine del giorno degli scherzi e festeggiamenti nel mondo

Pesce d'aprile è arrivato anche quest'anno: sarà utile riferire delle ipotesi sull'origine della ricorrenza e sui festeggiamenti in atto nel mondo.

“Pesce d’Aprile”: sarà tra le esclamazioni più utilizzate oggi. Il primo giorno del nuovo mese è arrivato e, con questo, la concreta possibilità di esser vittima di scherzi.

Ma perché il giorno delle burle si festeggia proprio oggi? Questa ricorrenza ha radici tanto antiche quanto poco note, dunque risulta tutt’altro che semplice rispondere a tale domanda. Esistono, tuttavia, delle ipotesi: ecco quali.

Le origini della festa nell’antica Roma

Una delle prime ipotesi sull’origine di questa tradizione farebbe riferimento ad una tradizione in uso nell’antica Roma. Per festeggiare la dea Cibele si organizzava una ricorrenza dal nome Hilaria (dal latino hilaris, ovvero giocoso) durante la quale era possibile mascherarsi e fare scherzi di ogni tipo. Vittime di questi ultimi erano anche personaggi noti della società.

La storia amorosa tra Cleopatra Marco Antonio

Un’altra ipotesi che spiegherebbe il collegamento tra il pesce e lo scherzo si cela dietro il controverso rapporto amoroso tra Cleopatra e Marco Antonio. Si racconta che, nel corso di una battuta di pesca fra i due amanti, per evitare la sconfitta Marco Antonio chiamò con se il suo schiavo e gli ordinò di attaccare al suo amo i pesci senza però farsi scoprire.

L’amata, tuttavia, si accorse in tempo dell’inganno e fece, allora, attaccare all’amo di Marco Antonio un pesce finto.

La versione francese

Per secoli in Francia il capodanno si è festeggiato fra il 25 marzo ed il 1 aprile, dunque agli esordi della primavera. Il primo aprile, in particolare, veniva dedicato ai banchetti e allo scambio di regali per augurare un buon passaggio dall’inverno alla più mite stagione.

Solo successivamente, nel 1582, con l’adozione del calendario gregoriano il Capodanno fu spostato al primo giorno di gennaio.

Il Pesce d’aprile potrebbe derivare proprio da questo cambio di data. Secondo una prima ipotesi, di fatto, dopo questo evento si iniziò a regalare dei pacchi vuoti per ironizzare su una festa ormai obsoleta. L’usanza venne battezzata “poisson d’avril” ma non se ne conosce con certezza la ragione.

La seconda ipotesi pone al centro l’ignoranza di coloro che, anche dopo il cambio di calendario, continuarono a festeggiare il Capodanno a gennaio. Per tale ragione vennero definiti “schiocchi d’aprile”: una formula simile all’inglese April Fool’s Day, utilizzato anche oggi.

Pesce d’aprile: festeggiamenti nel mondo

In Francia e in Italia si usa l’espressione Pesce d’aprile, mentre in America e nel Regno Unito si utilizza l’espressione April Fool’s Day, con il termine “fool” con cui si fa riferimento al giullare di corte del Medioevo. In Germania, invece, è impiegato il termine Aprilscherz, traducibile come lo Scherzo d’Aprile.

In Scozia la tradizione dura 2 giorni e, nel corso del secondo, ci si diverte ad attaccare sulla schiena delle persone la scritta “Kick me”, ovvero “Dammi un calcio”.

In Portogallo, invece, i giorni dedicati alla festa sono la domenica e il lunedì prima della quaresima: in questi ci si lancia la farina.

L’India, infine, festeggia il proprio “Pesce d’aprile” con anticipo: il 31 marzo si celebra la festa Huli, nel corso della quale si celebra la primavera e si prende in giro chiunque.