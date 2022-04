Stranger Things 4 in arrivo su Netflix: il trailer ufficiale [VIDEO]

Si avvicina un attesissimo appuntamento: l'uscita della quarta stagione di Stranger Things. Il nuovo trailer regala un assaggio di quanto accadrà.

Stranger Things sta per tornare. Sono in arrivo, infatti, 9 episodi divisi in due parti. Inoltre è già emerso che ci sarà anche una quinta stagione, che però sarà anche l’ultima.

Dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins sono passati sei mesi, ed è proprio da qui che riparte la nuova epopea di Stranger Things. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo, i protagonisti si separano per la prima volta. E le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale. E non è sola. Un mistero cruento, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

La data di uscita

Il primo volume sarà disponibile su Netflix dal 27 maggio mentre il secondo dall’1 luglio. Dal trailer possiamo avere già un assaggio di quello che succederà nella quarta stagione e delle atmosfere che ci accompagneranno.

“It’s time. See you on the other side” è la didascalia del post apparso sulla pagina ufficiale Instagram, traducibile come “È giunto il momento. Ci vediamo dall’altra parte“.

Come è stato anticipato nei mesi scorsi, la quarta stagione di Stranger Things sarà ambientata in 4 location principali: Russia, California, Creel House e il laboratorio di Hawkins. I protagonisti, almeno all’inizio, saranno divisi.

Di seguito il trailer ufficiale.