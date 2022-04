Stasera in TV: “Migliori nemici” e “Vi presento i nostri”

Stasera in TV: sono di diverso genere i film attesi per questo mercoledì sera. Di seguito i consigli della redazione di LiveUnict.

Vi presento i nostri [Twentyseven, 21.10]: con il mitico Robert De Niro, continuano le disavventure di Gaylord Fotter che, dopo dieci anni di matrimonio e due figlioletti avuti dalla sua dolce metà , sembra aver conquistato il rispetto del sempre sospettoso suocero Jack. Ma Greg deve ancora sostenere il test più difficile, cioè la festa di compleanno dei piccoli, a cui è stato invitato anche l’ex di sua moglie. Se ne vedranno delle belle insomma.

La luce sugli oceani [La 5, 21.10]: Michael Fassbender e il premio Oscar Alicia Vikander in un melodramma sul tormento di una coppia. Alla fine della Grande Guerra, su un’isola al largo dell’Australia, un guardiano del faro e sua moglie salvano una neonata alla deriva e decidono di crescerla in segreto. Una storia d’amore d’altri tempi che farà sognare i più appassionati.

Un’estate a Capri [Rai premium, 21.20]: Elli è una vedova, lasciata quasi in bancarotta dal marito. Quando tutto sembra andare a rotoli, arriva una notizia inaspettata con una lettera dall’Italia. Si parla di un’eredità a Capri, dove, da bambina, trascorreva le vacanze. Senza esitare Elli parte per l’Italia.

Migliori nemici [Rai 1, 21.25]: successivamente all’incendio di una scuola elementare per bambini di colore, si profila all’orizzonte la possibilità d’integrare gli istituti affinché i bambini di colore possano finire l’anno insieme agli altri. Non tutti, però, la pensano allo stesso modo e per dirimere la questione viene chiamato un mediatore esterno che organizzerà una cosiddetta “charrette”, ovvero un ciclo di incontri pubblici dove la popolazione avrà modo di confrontarsi e votare. Su fronti opposti della barricata, a guidare le rispettive fazioni, ci sono Ann Atwater (Taraji P. Henson), attivista afroamericana da sempre in prima linea per difendere i diritti delle persone di colore, e C.P. Ellis (Sam Rockwell), presidente del Ku Klux.