Stasera in Tv: in onda “Real Madrid Vs Chelsea” e “Oggi sposi”

La scogliera dei Misteri [Rai 1, ore 21:25]: In una località costiera della Bretagna arriva Lola, una ragazza di Bordeaux, invitata per un colloquio di lavoro che si rivela falso. Lola viene a sapere che, esattamente 25 anni prima, proprio in quella cittadina è stata uccisa una ragazza, Manon Jouve, che le assomiglia in modo straordinario. Poco dopo, con un messaggio telefonico che le promette chiarimenti, viene attirata a casa di un certo Rémi Perec, ma una volta arrivata lo trova moribondo.

Calcio – Champions League Madrid Vs Chelsea [Canale 5, ore 21:00]: Quarti di Finale – Champions League 2022 – In diretta dal Santiago Bernabeu, il Real Madrid di Carlo Ancelotti affronta il Chelsea di Thomas Tuchel nei quarti di finale di Champions League.

Oggi sposi [Cine 34, ore 21:00]: Racconto di quattro giovani coppie che si apprestano a sposarsi. Paure, gioie, dolori e riflessioni. Il rito del matrimonio come momento di maturazione e di passaggio all’età adulta.

Spider-man homecoming [Tv8, ore 21:30]: Tom Holland interpreta l’Uomo Ragno nella pellicola con Michael Keaton e Robert Downey Jr. Reduce dall’esperienza con gli Avengers, Spider-Man difende l’umanità dagli artigli dell’Avvoltoio.