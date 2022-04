TFA Sostegno 2021/2022: online il bando Unict

UNICT: online il bando per i corsi di formazione specialistica per il sostegno. Di seguito tutte le procedure per l'iscrizione.

Pubblicato il bando Unict per i corsi di formazione mirati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno 2021/22. I corsi istituiti dall’Università di Catania sono a numero programmato e prevedono il rilascio dei 60 crediti formativi universitari.

Tuttavia, per accedervi è necessario superare una selezione per titoli ed esami e i posti disponibili sono in totale 1000 così ripartiti:

60 per gli abilitati all’insegnamento nella scuola dell’infanzia;

140 nella scuola primaria;

350 nella scuola secondaria di 1° grado;

450 nella scuola secondaria di 2° grado.

Domande di ammissione

I requisiti di partecipazione sono esposti nel bando pubblicato sul sito ufficiale dell’Università di Catania e per le iscrizioni occorre registrarsi sul portale studenti smar_edu. La domanda dovrà essere inoltrata entro il 9 maggio 2022 alle ore 12.

Per compilare la domanda, una volta entrati nella propria pagina personale, occorre: