Catania, marcia “Facciamo pace” lungo la città: metro e bus gratuiti

Sabato si terrà la manifestazione "Facciamo Pace", in quest'occasione i ragazzi potranno usufruire gratuitamente del servizi AMTS e metro.

Sabato 9 aprile a Catania si terrà una manifestazione: “Facciamo pace”, ovvero una marcia per la pace nel mondo alla quale parteciperanno gran parte delle scuole di Catania. Il programma prevede: alle ore 9:30 il raduno in Villa Bellini, l’inizio della marcia invece è prevista per le ore 10:00 e per le ore 11:00 si dovrebbe arrivare in Piazza Università dove i bambini e le bambine presenteranno le loro buone intenzioni ai rappresentanti religiosi e istituzionali.

Per quanto riguarda la mobilità invece, tutti i ragazzi e le ragazze fino ai 15 anni potranno utilizzare gratuitamente tutte le linee AMTS, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Per quanto riguarda la metropolitana invece, l’accesso è gratuito dalle stazioni di Nesima, Milo e Stesicoro dalle ore 9:00 alle ore 13:00.